Муж Ольги Сумской, народный артист Украины, актер Виталий Борисюк попытался круто изменить свою карьеру, но его ждало фиаско

57-летний артист захотел стать певцом, и даже прошел отбор на шоу "Голос країни-11". Борисюк попал в команду Олега Винника, однако он покинул проект за шаг до прямых эфиров.

В "нокаутах" артист исполнил The phantom of the opera. Но Олег Винник принял решение не в его пользу.

Отметим, участие Борисюка в шоу "Голос країни" и его вылет из проекта активно обсуждают в Сети.

«Всё правильно! Молодец Винник,что решился! Но реально не тянет...», «Верное решение, нужно дать дорогу молодым исполнителям», «Ничего невероятного не было. Объективно Борисюк не тянет ни эту песню ни этот проект», «Виталий молодец, но нужно было поступить как Мейхер. Это б его еще больше украсило. Известные артисты должны давать дорогу начинающим исполнителям. Олег правильно поступил», «Олег принял правильное решение. А Виталию не нужно было приходить вообще. Каждому свое и в свое время», - пишут на официальной странице проекта в Инстаграм.

Напомним, игривая Сумская засветила раздетого Борисюка, доказав, что он еще о-го-го: «Самое главное, что…»

Как сообщала Politeka, Сумская после публичных шалостей Борисюка растаяла в объятиях известного красавца: пикантные кадры.

Также Politeka писала, что Сумская показала неприличные забавы мужа с эффектной блондинкой, Борисюк еще о-го-го: кадры соблазнения.