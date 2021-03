Чоловік Ольги Сумської, народний артист України, актор Віталій Борисюк спробував круто змінити свою кар'єру, але його чекало фіаско

57-річний артист захотів стати співаком, і навіть пройшов відбір на шоу "Голос країни-11". Борисюк потрапив до команди Олега Винника, проте він покинув проект за крок до прямих ефірів.

У" нокаутах " артист виконав The phantom of the opera. Але Олег Винник прийняв рішення не на його користь.

Відзначимо, участь Борисюка в шоу" Голос країни " і його виліт з проекту активно обговорюють в мережі.

"Все правильно! Молодець Винник, що зважився! Але реально не тягне...", "Вірне рішення, потрібно дати дорогу молодим виконавцям", " нічого неймовірного не було. Об'єктивно Борисюк не тягне ні цю пісню ні цей проект", " Віталій молодець, але потрібно було вчинити як Мейхер. Це б його ще більше прикрасило. Відомі артисти повинні давати дорогу початківцям виконавцям. Олег правильно вчинив", " Олег прийняв правильне рішення. А Віталію не потрібно було приходити взагалі. Кожному своє і свого часу", - пишуть на офіційній сторінці проекту в Instagram.

