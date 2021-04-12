Шоу "Маска", которая заинтриговало большую часть украинцев в финале - многих разочаровало, и все потому, что победитель был аж под двумя масками, в качестве Ворона и Солнца.

Как передает Politeka.net, под опубликованным на Youtube-канале разоблачением Солнца накопилась целая армада негативных комментариев. Зрители обвиняют организаторов в обмане, "протягивании" победителя.

Стоит сказать, что накал страстей достиг предела и к финалу миллионы зрителей находились в тревожном ожидании, кто же под главными масками на шоу. За победу и зрительские симпатии в последнем выпуске проекта ожесточенно сражались Дракон и Солнце. В первой маске все это время прятался певец Арсен Мирзоян, а под второй маской оказалась Злата Огневич, которая уже выступала в шоу в роли Ворона.

Люди считают, что организаторы шоу намеренно попытались их обмануть. Несмотря на то, что шоу уже завершилось, в сети бурно обсуждают финал:

"Полнейшее разочарование от победителя. Так открыто вести персонаж к победе, это уже перебор. Не должен участник появляться в другом образе, чтобы сбить с толку. По мне, это несправедливо, по отношению к другим",

"Какой-то неприятный осадок остался, то чувство когда тебя обманули 😃 Зачем эту Злату в другую маску было одевать, нечестно!!!",

"Найбільше розчарування. Так не поважати, дурити глядача, тримати його за лоха- треба вміти( Вихований Данилко назвав це "аферою", я не така інтелегентна- брехня!",

"То чувство, когда тебя обманули", - это лишь малая толика всех негативных комментариев, обрушившихся на организаторов шоу.

Напомним, что победитель "Маски" перевернул все с ног на голову, украинцы такого не ожидали: "Испортить такое шоу..."

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