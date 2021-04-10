Стало відомо ім'я переможця популярного шоу "Маска", а також всіх учасників фіналу, особистості яких не встигли розкрити детективи

Як пише Politeka.net, 10 квітня в ефір вийшов фінальний епізод гучного шоу, в якому Андрію Данилку, Олі Поляковій, Дзідзьо, Насті Каменських і Олегу Виннику разом з глядачами потрібно було відгадувати, хто із зірок ховається під хитромудрими костюмами.

В останньому епізоді були розкриті імена всіх учасників, яких раніше не встигли відгадати детективи. Так, з'ясувалося, що під маскою Носорога виступав актор Олексій Тритенко, в масці Рака співала Ірина Білик, а образ Химери приміряв на себе ведучий шоу Володимир Остапчук.

У фіналі зійшлися два персонажі: Сонце і Дракон. В результаті, переможцем з цієї битви вийшло Сонце. Як з'ясувалося, в образі крилатого монстра виступав співак Арсен Мірзоян.

А ось під маскою Сонця весь цей час виступала співачка Злата Огневич. Коли її розкрили, детективи буквально закричали від подиву.

Варто відзначити, що не всі українці позитивно оцінили цей хід, адже раніше Огневич вже виступала під маскою Ворона і була розкрита. Люди вважають, що організатори шоу навмисно спробували їх обдурити.

У мережі бурхливо обговорюють фінал шоу.

"Не чесно! Очікувала кращого від фіналу", "Таке відчуття, що мене обдурили. Неприємненько, дуже неприємненько«, "розчарування цілковите фінал дно", "не чесно, справжнісіньке шахрайство", "переможець Дракон якщо так вважати! Так як вона вже була!", "А не заплутали! Злата так щиро радіє перемозі", "неймовірна! Дуже крута і талановита артистка", - пишуть люди.

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