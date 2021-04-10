Андрей Данилко для шоу «Маска» вернулся к образу Верки Сердючки и устроил зажигательную дискотеку на сцене со своей «мамой»
10 апреля состоялся финал популярного украинского шоу «Маска». И хотя Андрей Данилко был одним из звездных детективов, которые должны были угадывать личности участников, по случаю последнего эпизода он и сам решился выйти на сцену. Соответствующее видео появилось на странице «Маски» в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Артист вновь предстал перед украинцами в образе культовой Верки Сердючки. Она и ее «мама» в исполнении Ирины Белоконь подготовили специальный подарок по случаю финала шоу. Вместе они представили новую песню Disco Kicks.
Артисты вышли на сцену в эффектных костюмах в виде черных шорт с леггинсами и блестящих, как диско-шар, кофт. Голову Верки украшала традиционная серебристая звезда, а ее «мама» повязала на себя платочек.
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Вдвоем они зажигательно танцевали на сцене в сопровождении своей эффектной подтанцовки. Верка также не упустила шанса пошутить с детективами, которые, к слову, во время ее выступления танцевали прямо на столе.
«Что-то, вас плохо слышно в этом костюме…Небольшая подсказка: я – Мишель Андраде, а это - Лягушонок», - спародировал Данилко других участников шоу измененным голосом.
Украинцы бурно отреагировали на яркое выступление.
«Как всегда ЛУЧШЕЕ ВСЕЕХ», «Ооочень офигенная», «Сердючка – это любовь», «А я знала, что это Данилко», «Зачем Данилко маска на подбородке? Кто может объяснить?», - пишут люди.
Напомним, участница шоу "Маска" рухнула на колени перед Данилко и Поляковой, Остапчук обомлел: "Там точно...".
Как сообщала Politeka, подружка Сердючки Геля нашла замену Данилко, в сети разозлились: «Откуда она вылезла?».
Также Politeka писала, что вечный холостяк Данилко полез с поцелуями к Поляковой на шоу "Маска", украинцы обескуражены: "Ниже, ниже…".