Украинская актриса Радмила Щеголева, которую все знают как Гелю из "СВ Шоу", неожиданно вернулась на телевидение

Как передает Politeka.net, на официальной странице шоу пародий «Липсинк батл» появился анонс предстоящего эфира. На коротком видео ведущий шоу Потап представил залу исполнительницу роли Гели в легендарном комедийном проекте Верки Сердючки «СВ Шоу».

Актриса Радмила Щеголева, которая на долгое время пропала со сцены, судя по всему, решила вернуться в медийное пространство. Она была очень счастлива, правда, одета была немного странно. На женщине красовалась бесформенная рубашка и длинная юбка, под которой она спрятала свою фигуру.

«Помните Гелю из «СВ-шоу»? Уже завтра «Липсинк Батл» посетит легендарная Геля, которая много лет была бессменной спутницей Верки Сердючки. Актриса пришла, чтобы поддержать Дмитрия Танковича и сделать ему неожиданное предложение: поехать вместе с ним на гастроли, если он будет вторым составом выступать в образе Сердючки», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях не обрадовались новости.

«Откуда она вылезла?», «Странная какая-то», «Кому она уже нужна», «Ого», - пишут пользователи сети.

Напомним, что "немая" подружка Сердючки внезапно заговорила и раскрыла правду о расставании с Данилко: "Обвиняли в...".

Как сообщала Politeka, Верка Сердючка и Геля появились вместе и вызвали фурор, яркие кадры: "Я хотела сделать сюрприз...".

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