Вєрка Сердючка розбурхала українців яскравою новорічною появою з Гелею

Як повідомляє Politeka.net, відповідні кадри з'явилися на фан-сторінці в мережі.

Так шанувальники творчості Андрія Данилка вирішили трохи поностальгувати і опублікували відео з новорічним привітанням Сердючки часів «СВ шоу», коли неодмінною супутницею Вєрки була Геля.

Сердючка відображена в святковій накидці і шапочці. А ось Геля з'явилася в костюмі зайця.

"З глузду з'їхала? Я думала, перший космонавт України прилетів. Це шо таке? Шо за вульгарність? Це костюм зайця? Тобі не личить. Тобі не йде. Тобі до лиця костюм білочки", - відреагувала Вєрка на появу Гелі.

Зазначимо, номер був знятий в 1998 році.

«Догорая Україна, я хотіла зробити маленький сюрприз, а вийшов великий. Я спеціально не запрошувала нікого в свій вагончик. Ми зробили з Гелею невеликий дівич-вечір», - каже Сердючка.

Зазначимо, українці були дуже раді побачити кадри з молодим Данилком і зануритися в ностальгію.

"Випуск СВ-шоу шикарний, спасибі за чудовий настрій і почуття ностальгії«," з Новим роком, Веруська!💋 Україна може пишатися своїм талановитим народом!!!😉 Андрій-діамант, який з роками 🌞не тьмяніє, а тільки стає яскравішим і ціннішим🌄...Спасибі за настрій і позитив, за талант і любов до свого глядача», «Люблю Вас, Андрію!!! З Новим роком!!! Щастя Вам величезного світлого пристрасного запального", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, невгамовна мама Сердючки з пляшкою ошелешила зухвалою витівкою на сцені: «Ностальгуємо, Вірочка…»

Як повідомляла Politeka, Андрій Данилко викликав оторопь новою зовнішністю, дізнатися можна насилу: "навіщо так..."

Також Politeka писала, що Вєрка Сердючка помилково вломилася не в ту квартиру і здерла з господарів гроші: "картку просто підкладіть..."