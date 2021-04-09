Звездный детектив Андрей Данилко удивил всех неожиданным поступком на шоу "Маска"

Как сообщает Politeka.net, грандиозное шоу "Маска" на телеканале "Украина" уже несколько недель продолжает будоражить украинцев интригами, выступлениями участников и реакциями звездных детективов. Так, недавно на странице проекта в соцсети Instagram опубликовали забавный короткий ролик, в котором звездный детектив Андрей Данилко неожиданно полез целоваться к своей коллеге по проекту Оле Поляковой.

В ролике видно нарядную суперблондинку Олю, она вскочила из-за стола и начала активно рукоплескать, выкрикивая "Браво". В этот момент к ней неожиданно наклонился Андрей Данилко, схватил за талию и прильнул губами к ее животу. Артистка на долю секунды замерла от этого выпада своего коллеги, но тут же начала весело хохотать, продолжая также хлопать в ладони.

В подписи к короткому видеоролику говорится: "Друзья, гранд финал шоу МАСКА запомнится вам надолго! Ждем вас уже завтра в 21:00 на @kanalukraina!". Конечно же пользователи принялись актвино обсуждать новую публикацию на станице проекта, пытаясь понять, что там произошло и почему Данилко кинулся на Полякову с таким неожиданным поцелуем. "Ого", "Ниже, ниже целуй!", "Омг", "Капец стыд", "Там пельмешки или ребеночек?", "Вот это любовь, Оля", - шутят в комментариях к публикации.

Напомним, Андрей Данилко с Надеждой Мейхер утерли нос Оле Поляковой на шоу "Маска": "Давай 500 гривен!".

Как сообщала Politeka, Настя Каменских раскусила брутального Сома на шоу "Маска" и не смогла держать себя в руках: "Единственное, что выдало...".

Также Politeka писала, звездный детектив Андрей Данилко сразу же разгадал, кто Луна на шоу "Маска", и поставил на место Олю Полякову: "Михайлович, браво!".