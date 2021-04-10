Стало известно имя победителя популярного шоу «Маска», а также всех участников финала, личности которых не успели раскрыть детективы

Как пишет Politeka.net, 10 апреля в эфир вышел финальный эпизод нашумевшего шоу, в котором Андрею Данилко, Оле Поляковой, Дзидзьо, Насте Каменских и Олегу Виннику вместе со зрителями нужно было отгадывать, кто из звезд скрывается под замысловатыми костюмами.

В последнем эпизоде были раскрыты имена всех участников, которых ранее не успели отгадать детективы. Так, выяснилось, что под маской Носорога выступал актер Алексей Тритенко, в маске Рака пела Ирина Билык, а образ Химеры примерил на себя ведущий шоу Владимир Остапчук.

В финале сошлись два персонажа: Солнце и Дракон. В результате, победителем из этой битвы вышло Солнце. Как выяснилось, в образе крылатого монстра выступал певец Арсен Мирзоян.

А вот под маской Солнца все это время выступала певица Злата Огневич. Когда ее раскрыли, детективы буквально закричали от удивления.

Стоит отметить, что не все украинцы положительно оценили этот ход, ведь ранее Огневич уже выступала под маской Ворона и была раскрыта. Люди считают, что организаторы шоу намеренно попытались их обмануть.

В сети бурно обсуждают финал шоу.

«Не честно! Ожидала лучшего от финала», «Такое ощущение, что меня обманули. Неприятненько, очень неприятненько», «Разочарование полнейшее финал дно», «Не честно, самое настоящее мошенничество», «Победитель Дракон если так считать! Так как она уже была!», «А не запутали! Злата так искренне радуется победе», «Невероятная! Очень крутая и талантливая артистка», - пишут люди.

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