Шоу "Маска" набрало велику популярність в Україні, завдяки яскравим персонажам та інтризі
Сезон популярної передачі "Маска" підійшов до фіналу, а це означає, що залишилося всього кілька особистостей, яких не розсекретили, повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
У минулому випуску програми відразу три учасники показали свої обличчя - актор "Дизель шоу" Євген Сморигін, і співачки Анастасія Приходько з Мішель Андраде.
У підсумку у фінал вийшли такі герої: Дракон, Носоріг і Сонце. Остання не змогла стримати емоцій, дізнавшись, що дійшла до фіналу - вона встала на коліна перед зірковими детективами Олею Поляковою, Настею Каменських, Андрієм Данилком, Олегом Винником і DZIDZIO, а також перед телеведучим Володимиром Остапчуком, що сторопів від побаченого.
"Неймовірні емоції! Героїня гіпершоу МАСКА @maskaukrainetv Сонце не приховувала щастя, коли дізналася, що стала фіналісткою проєкту. Впевнені, вона зробить все можливе, щоб перемогти й здивувати всіх своїм виступом цієї суботи. Не пропустіть гранд-фінал популярного шоу країни", - написали автори поста.
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У мережі стали обговорювати кадри, гадаючи хто ж ховається під маскою Сонця, і припускаючи, що це несправжня зірка, адже вони так себе не ведуть.
"Ані Лорак💯 😍 😍", " це хтось недооцінений. Так реагувати на результат, може хто завгодно, але не суперзірка", "Ксенія Мішина - Сонце", "Альона Вінницька ще може бути", "якщо це Тіна Кароль, просто даремно дивилася Маску 😏 😏 вона всюди. Тому навіть нецікаво. Але чекаємо фіналу🤣", " там точно не Кухар - балерина так не співає, і взагалі зверніть увагу на останній виступ Сонечка: спочатку сильно виступає, потім один слабкий номер... Таке відчуття ніби їм просто включають фонограми сильних співаків", - написали користувачі мережі.
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