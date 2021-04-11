Прогримів фінал шоу "Маска" - зірвані всі костюми й викриті всі учасники, а також названо ім'я переможця

Так за перемогу та глядацькі симпатії в останньому випуску проекту запекло билися Дракон і Сонце. У першій масці весь цей час ховався співак Арсен Мірзоян, а ось другий учасник змусив публіку понервувати. Припущень, хто може бути в золотому та променистому костюмі, було безліч: Злата Огневич, Камалія, Таїсія Повалій, Надя Дорофєєва, Тіна Кароль, Таюне і навіть Ані Лорак, яка якраз гостювала в Києві.

Переможцем стало саме Сонце, публіка із зірковими детективами заволала від подиву, коли учасниця зняла маску - нею виявилася співачка Злата Огневич, яка раніше вже брала участь в цьому шоу, ховаючись в костюмі Ворона, і була розкрита.

Як передає Politekа.net, на офіційній сторінці "Маски" в Instagram гаряче обговорюють перемогу Огневич.

"Вітаємо величне Сонце, переможницю першого сезону шоу МАСКА! Співачка Злата Огневич @ zlata.ognevich по-справжньому здивувала і детективів, і глядачів. Дуже емоційна і яскрава перемога! Друзі, долучайтеся до привітань в коментарях 🖤", - йдеться в повідомленні.

Користувачам здалося нечесним, що Злата брала участь відразу в двох масках, тому ті поспішили вилити свої емоції:

"Нечесно по відношенню до інших учасників, тому перемогу не заслуговує!"

"Злата заслужила перемогу, у неї шикарний голос, її вибрали люди, а значить вона перемогла чесно👏 замість того щоб писати тут погані коментарі, краще б за неї пораділи 😍"

"я ще сподівалася, що там Юля Саніна)) розчарувалася, от чесно! вже б Арсену дали перемогу, він чесно і справедливо співав і радував нас своїм голосом і харизмою) таке)"

"Зіпсувати таке шоу...таким фіналом😐Прям талант"

"Красиве і цікаве шоу, але осад залишився, неприємненько👹"

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