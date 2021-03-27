Популярная украинская певица Злата Огневич показала всю свою женственность

Звезда шикарно выглядит благодаря природным данным и уходу за собой, пишет Politeka.net. Каждый раз Злата в разных образах будоражит сознания поклонников. При этом ее стиль остается женственным, ведь красотка не показывает ничего лишнего.

Так, и в этот раз от Огневич нельзя было оторваться. Певица позировала в голубом пальто, которое было расстегнутым.

Красотка распустила волнистые волосы, и повернувшись к камере, улыбнулась. Глаза у артистки светились.

"Такое ленивое солнце сегодня! Хочется валяться в постели, что-то читать.... Одним словом, превратиться в нежного 🐾🐶

Ярких выходных и пусть уже приходит весна в Ваши души 🌸", - написала Злата.

За 50 минут публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

" Солнышкооо😍😍😍", "Злата,прекрасных выходных Вам! Пусть они начнутся хорошо,а закончатся-великолепно! Весеннего солнечного настроения! 🌞🌞🌞💐🌸🌺", "Я также греюсь под первыми лучиками", "Красотка ❤️❤️ Классных и теплых выходных", "Так тепло уже, хочется все больше на улице быть и наслаждаться солнышком 😁🥰", "Абсолютно согласна! Прекрасных вам выходных! ❤️", "Волшебная, Злата ❤️ и вам всего наилучшего)", Какое теплое фото 🥰 Злата, греете нас своей нежностью", - написали пользователи сети.

Отметим, Злата Огневич поделилась секретом ухода за кожей - не злоупотреблять чистками лица и масками, однако делать их регулярно.

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