35-летняя певица Злата Огневич показала себя, презентовав новую песню

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич уже давно радует украинцев своим творчеством на сцене. У красотки большая база фанатов, которые с нетерпением ждут новых работ красотки. И певица не разочаровывает, регулярно подогревая к себе интерес.

В Этот раз Злата опубликовала ролик в Инстаграм, презентовав новую песню "Я твоя єдина". Девушка была в эффектном платье и без белья. Красотка в публикации выразила уверенность, что именно эта песня однажды станет саундтреком ее будущей свадьбы:

"Я твоя єдина"

Саундтрек моего предстоящей свадьбы.

Уже хорошей традицией для меня стало то, что истории в песнях, которые я пою, воплощаются в реальность. Именно потому я написала новый сингл, которым призываю своего будущего жениха и свое ожидаемое свадьбы".

"Малышка)). Поздравляю тебя и готовлю уже красивый номер тебе на свадьбу", - написала подружка Златы.

"О, да! Я уже представляю, как срываю платье и начинаю денсить )))", - ответила Огневич.

Фанаты сразу принялись комментировать публикацию:

"Красота", "Ого как круто, вот это шаг. Малышка моя", "Столько позитива в этой песне!! Супер, пускай все будет так как вы хотите".

Отметим, что Злата не первый раз говорит о своей свадьбе. Красотка как-то в интервью призналась, что не хочет большого свадебного платья. Девушка мечтает о торжестве на острове, где будет в легком наряде, а окружать ее будут только самые близкие.

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