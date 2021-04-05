Злата Огневич, попавшая под шквал критики из-за чересчур глубокого декольте при исполнении гимна на матче футбольной сборной, рассказала об ограничениях и ущемлениях женщин

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Злата решила не молчать и разразилась большим постом о том, что считает женщину не с*ксуальным объектом.

"Для всех, кому (почему-то) не дает спокойствие мое декольте и прочие прелести", - начала свой длинный пост Огневич, - "Итак. Женщина-это не с*ксуаальний объект, а в первую очередь - личность. В нашей стране женщинам постоянно надо бороться за место под солнцем, проявлять силу характера, при этом быть любящей мамой, любимой, а для кого-то - музой. Я считаю, мы никому и ничего не должны", - заявила исполнительница, которая спела гимн Украины перед матчем вместо DZIDZIO.

В Сети на Злату обрушился шквал недовольства, многие сочли одежду с таким глубоким декольте не приличной, особенно для исполнения гимна на фоне государственного флага Украины.

Зрители уверены, что для исполнения гимна необходим более скромная одежда. Другим не понравилось само исполнение, третьи стали подшучивать, что мол "топлес было бы лучше!".

Тем временем, Злата написала, что ограничения и установки загоняют женщин в рамки, и порождают комплексы.

"Мы такие, какие есть. Когда каждый день собираемся на работу, воспитываем детей или развиваем свой бизнес. Быть женщиной это Дар и я каждый день благодарю за это 🙌🏾", - подытожила звезда.

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