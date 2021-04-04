Популярная украинская певица Злата Огневич очаровала новым нарядом, который подчеркнул роскошные внешние данные исполнительницы

Как известно, Злата Огневич яркая и чувственная представительница украинского шоубизнеса удивляет не только отменными вокальными данными, но и безупречной красотой.

Артистка любит делится с поклонниками различными снимками, сделанными, как во время фотосесси, так и с повседневной жизни. Их она размещает в своем блоге в соцсети Инстаграм, передает Politeka.net,

На новом фото певица попозировала перед камерой в оригинальном наряде, состоящем из розовой атласной юбки с высокой талией и кокетливым вырезом на ноге, а также пушистого топа, который напоминает одуванчик.

Звезда дополнила свой образ длинными серьгами, которые свисали до шеи, нюдовым макияжем и гладко зачесанными волосами.

Особой атмосферы и нежности образу звезды придала грациозная поза с поднятой рукой.

«Хорошего дня 💋 Сегодня хочется быть немногословной )) Как обычно и бывает... после вечеринок», - пожелала своим фанатам очаровательная Злата.

Поклонники принялись обсуждать внешний вид певица в комментариях.

«Юбка-цвет тюльпана,

без обмана!

Сверху одуванчик,

И указывает пальчик.»,

«Милашка и просто очаровательная девушка !!!»,

«Красотка»,- пишут в сети.

Напомним, что соблазнительная Огневич вскружила голову в гипюровом наряде.

А еще Politeka писала, что Огневич раскрыла свою чувственную сторону в роскошном наряде с открытой спиной.

Также Politeka сообщала, что бесстыжая Огневич залезла в ванную, устроив сеанс соблазна.