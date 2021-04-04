Известная украинская певица Злата Огневич показала себя, удивив признанием
Как пишет Politeka.net, Злата успела построить успешную карьеру певицы в Украине. Красотка постоянно принимает участие в разных съемках и делится ими в социальных сетях. Освоила Огневич и ТикТок, где публикует интересные ролики, радуя фанатов.
В этот раз звезда решила показать, как сильно скучает по Олегу Виннику. Девушка в джинсах и интересном топе стояла перед телевизором дома, где шла программа с Олегом Винником. Залата активно жестикулировала, показывая свою симпатию, а в какой-то момент стала на колени перед телевизором с изображением Олега и начала молить.
"Мое типичное утро волчицы", - написала Злата на видео.
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"Отменяйте карантин. Хочу в унисон с волчицами", - добавила в публикации Огневич.
"Брэдли Купер уже не?", "Поскорей бы концерты с Вами, соскучилась", "Ну почему же так смешно", "Хах, класс".
Мы писали, что певица Злата Огневич показала новый стильный образ, в котором собралась на вечеринку.
Так, в своем микроблоге красотка выложила яркое фото, на котором показала необычный наряд, в котором собралась на вечеринку.
Как видно, Злата запечатлена в интересной локации, а сама буквально сияет. Перед камерой она появилась в стильном образ – на ней широкие светлые брюки интересного фасона и атласный розовый топ с бантом на тоненьких бретельках, которые, кажется, вот-вот сползут.
Напомним, Злата Огневич возмутилась условиями в украинских больницах
А еще Politeka писала, что нежная Злата Огневич забыла надеть лифчик и пленила женскими чарами в тонком платье
Также Politeka сообщала, что спортивная Злата Огневич в узких лосинах устроила горячую тренировку со скакалкой в руках