Известная украинская певица Злата Огневич показала себя, удивив признанием

Как пишет Politeka.net, Злата успела построить успешную карьеру певицы в Украине. Красотка постоянно принимает участие в разных съемках и делится ими в социальных сетях. Освоила Огневич и ТикТок, где публикует интересные ролики, радуя фанатов.

В этот раз звезда решила показать, как сильно скучает по Олегу Виннику. Девушка в джинсах и интересном топе стояла перед телевизором дома, где шла программа с Олегом Винником. Залата активно жестикулировала, показывая свою симпатию, а в какой-то момент стала на колени перед телевизором с изображением Олега и начала молить.

"Мое типичное утро волчицы", - написала Злата на видео.

"Отменяйте карантин. Хочу в унисон с волчицами", - добавила в публикации Огневич.

"Брэдли Купер уже не?", "Поскорей бы концерты с Вами, соскучилась", "Ну почему же так смешно", "Хах, класс".

Мы писали, что певица Злата Огневич показала новый стильный образ, в котором собралась на вечеринку.

Так, в своем микроблоге красотка выложила яркое фото, на котором показала необычный наряд, в котором собралась на вечеринку.

Как видно, Злата запечатлена в интересной локации, а сама буквально сияет. Перед камерой она появилась в стильном образ – на ней широкие светлые брюки интересного фасона и атласный розовый топ с бантом на тоненьких бретельках, которые, кажется, вот-вот сползут.

Напомним, Злата Огневич возмутилась условиями в украинских больницах

А еще Politeka писала, что нежная Злата Огневич забыла надеть лифчик и пленила женскими чарами в тонком платье

Также Politeka сообщала, что спортивная Злата Огневич в узких лосинах устроила горячую тренировку со скакалкой в руках



