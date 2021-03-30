ПевицаЗлата Огневич ужаснулась условиям в украинских больницах
Как передает Politeka.net, рассказом о визите в одну из них, артистка поделилась на своей страничке в Instagram.
"Вернулась я только что из больнички. Не буду говорить из какой, потому что в Украине таких достаточное количество. Ребята, это ужас!", - возмутилась певица.
По словам Огневич, она пришла в медучреждение, чтобы проведать свою крестницу, но была неприятно удивлена.
"Во-первых, вход будто куда-то в морг. Заходишь, как в преисподнюю. Во-вторых, для детей там ровным счетом нет ничего. Ни картинок, ни мультиков, когда им делают укол. Поверьте, я взрослая, но боюсь делать уколю. Никаких даже мягких игрушек в манипуляционной нет, чтобы хоть как-то отвлечь ребенка от боли и пребывания в таком месте, как больница", - поделилась певица.
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Огневич также отметила, что условия в больницах Украины сильно отличаются от больниц в Европе и США.
"Короче говоря, я сегодня в очередной раз убедилась, что наша власть болт ложила и на медицину, и на родителей, и на детей", - подытожила артистка.
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