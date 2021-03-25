Известная украинская певица Злата Огневич показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич просто обожает привлекать внимание фанатов, демонстрируя эффектные образы. Красотка активно ведет социальные сети, радуя многочисленных фанатов новой музыкой и закулисными кадрами.

Этот раз не стал исключением, ведь Огневич поделилась новым образом в сторис. Красотка стояла в ярком наряде, верхнюю часть которого решила оставить расстегнутым, где можно увидеть тугой топ, который сжал бюст Златы. Девушка стояла на студии, хвастаясь идеальной фигуркой.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комплименты девушке, ведь в сторис Инстаграм нет подобных инструментов, но обычно на звезду не жалеют эпитетов: "Невероятно красивое фото!!! Так изысканно-красиво и нежно!!! Вааау!!!".

Мы писали, что популярная украинская певица Злата Огневич соблазнила формами в красивом платье.

Красотка в этот раз нарядилась в легкое платье на тонких бретельках, которое обтянуло стройную талию. Из глубокого декольте едва ли не выпрыгивала грудь.

Красивый макияж со стразами на веках завершил образ. Звезда выгнулась на кресле, выставив назад упругие ягодицы.

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