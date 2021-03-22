Известная отечественная певица Злата Огневич показала свежий образ

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич уже не первый год успешно строит карьеру в Украине. Красотку даже подозревали, что ее продвигает богатый покровитель, но звезда все отрицает. Девушка активно ведет социальные сети, подогревая интерес к своему творчеству.

В этот раз в сторис Инстаграм Злата опубликовала кадр, на котором решила показать свежий макияж, который ей только сделали. Огневич была в халате, который спустила с плеч, намекая на отсутствие белья под ним. Поэтому снимок получился довольно провокационным, ведь декольте выглядело очень пикантно.



"Макияж для прекрасной Златы Огневич", - были подписаны кадры.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций, но так и хочется добавить: "Невозможно оторвать взгляд, слишком роскошно".

Мы писали, что украинская певица Злата Огневич впечатлила роскошной съемкой на береге моря.

У себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото, сделанных на берегу Черного моря. Судя по всему, звезда специально отправилась на побережье, пока там нет туристов.

Злата позировала в коричневом костюме с широким поясом. Сверху она набросила невероятно красивое пальто нежного голубого цвета.

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