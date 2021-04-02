Певица Злата Огневич показала новый стильный образ, в котором собралась на вечеринку

Как пишет Politeka.net , Злата Огневич давно строит карьеру певицы в Украине. Одно время даже ходили слухи о богатом покровителе, который продвигает красотку, но артистка постоянно опровергает подобное. Не забывает девушка и показывать обратную сторону жизни звезды в социальной сети Instagram. Так, в своем микроблоге красотка выложила яркое фото, на котором показала необычный наряд, в котором собралась на вечеринку.

Как видно, Злата запечатлена в интересной локации, а сама буквально сияет. Перед камерой она появилась в стильном образ – на ней широкие светлые брюки интересного фасона и атласный розовый топ с бантом на тоненьких бретельках, которые, кажется, вот-вот сползут. Завершают образ объемные белые перчатки выше локтей, который выглядят будто рукава. Волосы красотки аккуратно уложены, на ее лице яркий макияж, а в ушах массивные сверкающие серьги.

В подписи к фотографии улыбчивая Огневич написала: "Хоть и локдаун, я всё равно ощущаю острое желание сходить на вечеринку! Пятница же". Конечно же публикация красотки не осталась без внимания многочисленных поклонников, звезду засыпают комплиментами в комментариях к кадру. "Стильно! Огонь", "Лучшая, обожаю", "Вы очень милая", "Краля", "Красивая", "Злата, очень экстравагантный и оригинальный наряд! Определенно, соответствует посещению вечеринки или клубной дискотеки! Прекрасного Вам отдыха и вечера!", "Злата, вы очень красивая", "Злата, нельзя быть такой красивой. Какая вы роскошная", - пишут восторженные фолловеры.

Напомним, соблазнительная Огневич вскружила голову в гипюровом наряде .

А еще Politeka писала, что Огневич раскрыла свою чувственную сторону в роскошном наряде с открытой спиной .