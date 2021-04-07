Украинская певица Злата Огневич показала свежий образ, заинтриговав премъерой



Как пишет Politeka.net, Злата Огневич уже давно построила карьеру успешной певицы в Украине и радует регулярно фанатов своих творчеством. Одно время даже ходили слухи, что красотку продвигает тайный покровитель, но в одном из интервью девушка опровергла эти слухи.

Не забывает Злата подогревать к себе интерес и в Инстаграм. В этот раз девушка опубликовала фото в красных широких штанах и пиджаке, а также маленьком черном топе. Красотка стояла напротив зеленого полотна, позируя перед фотографом. Так как пиджак был расстегнутым, можно оценить не только пышные формы Огневич, но и плоский животик.

"Бум. Уже на этой неделе смотрите новый выпуск", - написала девушка.

Фанаты поставили несколько тысяч лайков и написали комментарии:

"Какая ты красивая", "Восхищаюсь Вами)", "Вау, какой горячий образ", "Нежна, как ласковый рассвет", "Злата, девочка сладенькая", "Волшебница", "Божественная девочка. За декольте отдельное спасибо)".

Мы писали, что Злата Огневич, попавшая под шквал критики из-за чересчур глубокого декольте при исполнении гимна на матче футбольной сборной, рассказала об ограничениях и ущемлениях женщин.

Для всех, кому (почему-то) не дает спокойствие мое декольте и прочие прелести", - начала свой длинный пост Огневич.

Напомним, Злата Огневич в наряде с пушистым бюстом и разрезом поманила красотой после вечеринки

А еще Politeka писала, что Огневич упала на колени перед Винником, ошеломив любовным признанием

Также Politeka сообщала, что кокетка Огневич примерила смелый наряд для вечеринки, бретельки так и манят



