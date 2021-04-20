Популярная украинская певица Злата Огневич записала ответ для хейтеров, которые критикуют ее после победы на шоу «Маска»

Не так давно знаменитость одержала победу в финале популярного проекта, за которым следили многие украинцы. Впрочем, некоторые зрители остались недовольны таким исходом. В частности, люди критиковали организаторов шоу за то, что Злата была сразу в двух масках – Ворона, которого раскрыли довольно быстро, и Солнца, которое дошло до финала.

В конце концов Огневич решила ответить всем недовольным, опубликовав новое видео в ТикТок по мотивам их жалоб. Об этом пишет Politeka.net.

На кадрах Злата решила передразнить самые популярные жалобы на свою победу.

«Победила в шоу «Маска», но хейтеры:

«Купила себе победу»,

«Была сразу в двух масках»,

«Лучше бы победил Дракон»,

«Аааа! Нечестное шоу!», - говорится в подписях на видео.

При этом, на каждый комментарий Огневич забавно покривлялась, высмеивая их содержание.

«Комменты вдохновили на это видео», - написала певица в подписи к видео.

Ее подписчики активно комментируют публикацию.

«А я кайфовала все шоу, наслаждалась каждым выступлением, смеялась, волновалась и восхищалась. Абсолютно заслуженная победа Солнышка», «Злата, вы заслужили эту победу!!», «Ору победа заслуженная, вы лучшая», «А мне понравилось! Честно, я вас даже не узнала. Прям все другое. Это классно. Тоже так хочу))) вы умница!», - пишут люди.

Напомним, Огневич впечатлила изменениями во внешности: как выглядела победительница шоу "Маска" восемь лет назад.

Как сообщала Politeka, Огневич на семейном празднике засветила свою красавицу-маму, личные кадры: "Никуда не выгружай только...".

Также Politeka писала, что Огневич показала, как создавали ее костюм Солнца на шоу "Маска", закулисные кадры: "Настоящая магия".