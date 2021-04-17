Победительница шоу "Маска" Злата Огневич показала, как создавали ее невероятный костюм Солнца

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и победительница шоу "Маска" Злата Огневич, на проекте выступала в двух костюмах. Все шоу до самого финала красотка была величественным Солнцем, но на одном из эфиров появилась в образе загадочного Ворона. Очевидно, такой поворот был задуман, чтобы еще больше запутать звездных детективов, ведь они изначально были уверенны, что Злата – Солнце.

На странице шоу "Маска" в соцсети Instagram опубликовали закулисные кадры с Огневич, на которых она показала, как создавался ее удивительный и яркий костюм Солнца. На снимке артистка запечатлена в мастерской, она появилась перед камерой в джинсах и темной майке, а на плечах у нее яркая желтая накидка. Сзади Златы стоит кто-то из мастеров и примеряет ей у головы большой белый круг, который потом, очевидно, и стал частью костюма. На втором снимке артистка примеряет еще и часть костюма, которая потом скрыла ее лицо.

В подписи к фотографиям говорится: "Создание героев для гипершоу МАСКА – это настоящая магия. Наши звездные участники тайно приходили к художникам по костюмам, примеряли, то добавляли вместе. Очень кропотливая работа, результатом которой стала красота. Оставляйте + в комментариях для наших художников, им будет очень приятно!". Пользователи тут же принялись обсуждать новые снимки из закулисья шоу, оставляя в комментариях множество слов восхищения.

Напомним, скандалом обернулась победа Златы Огневич на шоу "Маска", украинцы кипят: "То чувство, когда тебя обманули".

Как сообщала Politeka, 35-летняя Злата Огневич поделилась пикантной подробностью своей свадьбы: "Представляю, как срываю платье и...".

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