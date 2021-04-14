35-річна співачка Злата Огневич, яка стала переможцем шоу "Маска", прокоментувала участь у проекті

Як передає Politeka.net, своїми враженнями від проекту артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Завжди говори "так" в той далекий день, давши згоду на участь в гіпер-шоу "МАСКА", я навіть і уявити не могла, яким буде його фінал. Кожен ефір я жила на сцені, ніби це мій останній ефір і потрібно все віддати, без залишку 🙌 🏾 мабуть, мій стан передавався глядачам в залі і всім, хто знаходився на майданчику! Я відчувала підтримку і дякую від щирого серця ❤ нескінченна кількість інсайтів відкрила для себе під час шоу "Маска" 🔥що є супер-цінним!"- написала вона.

Пост Злати Огневич активно коментують користувачі Мережі.

"Тепер ви повинні бути членом журі, як не крути", "просто Щастя що ви погодилися, я просто не можу уявити це шоу, без Вас в образі, чудово фантастичного сонця, або ворона", "ви дуже добре "водили за ніс" суддів шоу. Після маски Ворона ніхто не сподівався вас побачити в масці Сонце, крім Андрія Михайловича", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, фінал шоу став несподіванкою для багатьох і навіть підняв скандал. Багато виявилися незадоволені, тим, що Злата Огневич брала участь в проекті під двома масками – Ворона і Сонця.

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