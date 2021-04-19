Злата Огневич впечатлила украинцев изменениями во внешности за восемь лет

Сравнить, как выглядела популярная певица в 2013 году с ее сегодняшним образом предложили украинцам на странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, украинцам показали фото Огневич, сделанное в 2013 году. На нем тогда еще совсем юная певица позирует в черной блузе к открытыми плечами и белом корсете. Тогда Злата носила длинные волосы темно-русого цвета со светлым мелированием.

Сейчас же певица превратилась в настоящую златовласку с удлиненным каре. На недавнем фото она выглядит свежо, однако в то же время более зрело.

«Злата Огневич 2013 года и сейчас. За 8 лет певица и участница шоу МАСКА написала не один хит, сменила имидж, поэкспериментировала с прической. В конце концов Огневич остановилась на короткой стрижке со светлыми прядями», - говорится в подписи к фото.

Оценила пост и сама певица, которая оставила под ним комментарий с удивленным и влюбленным смайликами.

Украинцы тут же принялись делиться своими впечатлениями от преображения певицы.

«Но, к сожалению, не очень популярна и востребована. Это незаслуженно. Желаю Злате успехов и популярности!», «Ей все идет, экзотичная она», «Изменилась в лучшую сторону», «Раньше лучше была, хоть и красивая», «Хороша во все времена!», - пишут люди.

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