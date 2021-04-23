Известная украинская певица Злата Огневич показала себя в пляжном образе
Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является популярной украинской певицей. Красотка даже представляла Украину на "Евровидении", где заняла третье место. Певица также учавствовала в шоу "Маска", где стала триумфатором благодаря образу Солнца. Не забывает Злата и про Инстаграм, где публикует интересные образы и делится кадрами из личной жизни.
В этот раз Злата позировала в купальнике с принтом нежных роз на трусиках. Девушка улыбалась, демонстрируя роскошную фигурку, а волосы оставила распущенными.
Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии под публикаций, так как кадры были выброшены в сторис Инстаграм, где подобные инструменты отсутствуют, но обычно звезду не оставляют без комплиментов: "Очень красиво и атмосферно, фигурка огонь".
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Мы писали, что популярная украинская певица Злата Огневич соблазнила формами в красивом платье.
Стоит отметить, что Злата обожает поиграть с фантазиями своих поклонников, подобные кадры - это не редкость.
Красотка в этот раз нарядилась в легкое платье на тонких бретельках, которое обтянуло стройную талию. Из глубокого декольте едва ли не выпрыгивала грудь.
Напомним, Злата Огневич согрела своей "нежностью" в женственном образе на пляже
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