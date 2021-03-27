Известная певица Злата Огневич показала себя и рассказала о премьере

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич уже давно на украинской сцене радует своим творчеством. Красотка не забывает и о социальных сетях, где за певицей следят сотни тысяч фанатов. Там звезда публикует новые образы и интригует будущими премьерами.

Так случилось и в этот раз. Злата появилась в красном длинном платье с цветочками. Красотка задрала легонько одну ножку, добавляя игривости кадру. На других кадрах девушка показала еще несколько ракурсов.

"Тот момент, когда дни до премьеры тянутся очень медленно! Я уже заслушала до скрипа новый сингл и 9/04 Вы его услышите. Я мечтаю, чтоб Он стал манифестом всех невест и .... влюбленных.

Это очень особый период для меня и я хочу делиться своим состоянием через музыку! Попереду- невероятный творческий год", - написала звезда.

Фанаты сразу засыпали звезду комплиментами:

"Красотка", "Хорошее платье. Тебе идет", "То ты влюбилась?", "Злата,с интересом ждем выхода нового сингла! Творческого вдохновения и душевного подьема Вам для создания прекрасной музыки и новых захватывающих песен!", "Круто, обожаю вас океан и не только", "Уговорила, женюсь!".

Напомним, Злата Огневич в алом пиджаке нараспашку засветила свои скромные "дары природы"

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