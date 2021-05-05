"Укрзалізниця" повідомила про важливі зміни у своїй роботі з 5 травня
Так, Починаючи з сьогоднішнього дня поїзди курсуватимуть по всій країні без обмежень. Про це повідомляється на офіційному сайті підприємство.
Таке рішення ухвалили 4 травня, у вівторок, на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Також зазначається, що з урахуванням виходу Житомирської області з 5 травня з «червоної» зони «Укрзалізниця» в оперативному режимі відкриває висадку-посадку, а також продаж квитків до і від станцій Житомир, Коростень, Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Малин, Яблонець, Радулин, Новоград-Волинський, Білокоровичі, Олевськ, а також на рейси:
№13/14 Київ – Солотвино;
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№29/30 Київ-Ужгород;
№43/44 Івано – Франківськ-Київ;
№45/46 Ужгород-Лисичанськ;
№58/57 Ковель-Одеса,
№88/87 Ковель-Новоолексіївка;
№98/97 Ковель-Київ;
№134/133 Миколаїв-Рахів;
№142/141 Львів-Бахмут;
№188/187 Ковель-Миколаїв
№743/744 Київ – Львів.
Тепер всі поїзди в країні курсують за графіком, зараз немає ніяких карантинних обмежень в залізничному сполученні, повідомили в УЗ.
Там також закликали пасажирів дотримуватися масочний режим в дорозі, ретельно мити руки і утримуватися від подорожей у разі поганого самопочуття.
Зазначимо, станом на 5 травня в Україні в "червоній зоні" Залишилося 6 областей: Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська.
Рівень госпіталізації хворих з коронавірусом не перевищено ні в одному регіоні.
Однак у Черкаській області три дні поспіль перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування, область ризикує перейти з "помаранчевої" в "червону" зону епідопасності.
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