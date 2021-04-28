Об этом сообщили ученые Национальной академии наук. Отмечается, что в течение 21-27 апреля количество положительных тестов сократилось на 19%, продолжив падение после снижения на 21% в предыдущую неделю.
В большинстве регионов Украины наблюдается снижение количества выявленных случаев.
Ситуация в регионах продолжила улучшаться, и это улучшение в течение последней недели наблюдалось в большинстве регионов, на что указывает более синхронное поведение репродуктивного числа, чем неделей ранее.
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Новых больных увеличилось лишь в трех областях – Волынской, Кировоградской и Луганской. В то же время, число новых госпитализаций по ЦОС увеличилось в шести областях: в трех уже упомянутых и в Донецкой, Харьковской и Херсонской (во всех трех последних увеличение было символическим).
Позитивность тестов за неделю выросла в шести областях: Волынской, Донецкой, Киевской, Кировоградской, Львовской и Полтавской.
Отметим, что 28 апреля в Украине обновили список карантинных зон. "Красная" зона карантина введена в 9 регионах Украины, "желтая" — в 6.
В зеленой зоне пока нет областей. Так, 28 апреля, зафиксировано 9 590 новых случаев коронавируса, умерли 441 человек. Заболели в том числе 451 ребенок и 217 медработников.
За минувшие сутки госпитализировано - 3 623 человек, летальных случаев - 441, выздоровело - 20 062 человек, проведено тестирований за сутки - 99 112.
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