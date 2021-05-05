«Укрзализныця» сообщила о важных изменениях в своей работе с 5 мая

Так, начиная с сегодняшнего дня поезда будут курсировать по всей стране без ограничений. Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.

Такое решение приняли 4 мая, во вторник, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Также отмечается, что с учетом выхода Житомирской области с 5 мая из «красной» зоны «Укрзализныця» в оперативном режиме открывает высадку-посадку, а также продажу билетов до и от станций Житомир, Коростень, Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Малин, Яблонец, Радулин, Новоград-Волынский, Белокоровичи, Олевск, а также на рейсы:

№13/14 Киев – Солотвино;

№29/30 Киев – Ужгород;

№43/44 Ивано-Франковск – Киев;

№45/46 Ужгород – Лисичанск;

№58/57 Ковель – Одесса,

№88/87 Ковель – Новоалексеевка;

№98/97 Ковель – Киев;

№134/133 Николаев – Рахов;

№142/141 Львов – Бахмут;

№188/187 Ковель – Николаев

№743/744 Киев – Львов.

Теперь все поезда в стране курсируют по графику, сейчас нет никаких карантинных ограничений в железнодорожном сообщении, сообщили в УЗ.

Там также призвали пассажиров соблюдать масочный режим в пути, тщательно мыть руки и воздерживаться от путешествий в случае плохого самочувствия.

Отметим, по состоянию на 5 мая в Украине в "красной зоне" осталось 6 областей: Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская.

Уровень госпитализации больных с коронавирусом не превышен ни в одном регионе.

Однако в Черкасской области три дня подряд превышен коэффициент выявления случаев инфицирования, область рискует перейти из "оранжевой" в "красную" зону эпидопасности.

Напомним, ситуация с вирусом в Украине резко изменилась, что надо знать: "Количество положительных тестов..."

Как сообщала Politeka, в Польше сообщили, сколько украинцев переехало в страну во время карантина: тревожные цифры.

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