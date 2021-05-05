Український боксер Олександр Усик звернувся до Всемірної боксерської організації

Як передає Politeka.net, незвичайний знімок спортсмен опублікував у своєму Twitter.

Відзначимо, що в березні було оголошено, що Ф'юрі і Джошуа домовилися про проведення двох боїв в 2021 році. Перший поєдинок запланований на червень-липень 2021 року в Саудівській Аравії.

ф'юрі джошуа

Вже з'явилися чутки, що поєдинки можуть не відбутись і оскільки українець є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу WBO його промоутер повідомив, що вже наступного тижня можуть початися переговори з приводу організації бою Усика з Ентоні Джошуа.

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Після такої заяви український боксер звернувся до Всемірної боксерської організації:

"Чекаю, WBO", - написав Олександр у підписі до знімка, на якому він сидить на стільці поруч з відомим інтернет-мемом Ждуном.

Нагадаємо, Олександр Усик дебютував у суперважкій вазі з перемоги над Чаззом Візерспуном за підсумками семи раундів.

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