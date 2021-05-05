Украинский боксер Александр Усик обратился к Всемерной боксерской организации

Как передает Politeka.net, необычный снимок спортсмен опубликовал в своем Twitter.

Отметим, что в марте было объявлено, что Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боев в 2021 году. Первый поединок запланирован на июнь-июль 2021 года в Саудовской Аравии.

Уже появились слухи, что поединки могут не состоятся и поскольку украинец является обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBO его промоутер сообщил, что уже на следующей неделе могут начаться переговоры по поводу организации боя Усика с Энтони Джошуа.

После такого заявления украинский боксер обратился к Всемерной боксерской организации:

"Жду, WBO", - написал Александр в подписи к снимку, на котором он сидит на стуле рядом с известным интернет-мемом Ждуном.

Напомним, Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе с победы над Чаззом Уизерспуном по итогам семи раундов.

Напомним, Усик похвастался "крутой тачкой", о которой мечтал с детства: "Все благодаря Богу и трудолюбию"