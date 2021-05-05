Украинский боксер Александр Усик обратился к Всемерной боксерской организации
Как передает Politeka.net, необычный снимок спортсмен опубликовал в своем Twitter.
Отметим, что в марте было объявлено, что Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боев в 2021 году. Первый поединок запланирован на июнь-июль 2021 года в Саудовской Аравии.
Уже появились слухи, что поединки могут не состоятся и поскольку украинец является обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBO его промоутер сообщил, что уже на следующей неделе могут начаться переговоры по поводу организации боя Усика с Энтони Джошуа.
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После такого заявления украинский боксер обратился к Всемерной боксерской организации:
"Жду, WBO", - написал Александр в подписи к снимку, на котором он сидит на стуле рядом с известным интернет-мемом Ждуном.
Напомним, Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе с победы над Чаззом Уизерспуном по итогам семи раундов.
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