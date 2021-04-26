Украинский боксер Александр Усик рассказал о сбывшейся детской мечте
Как передает Politeka.net, новым постом спортсмен поделился на своей страничке в Instagram.
По словам Александра, исполнению его желаний способствовала вера и трудолюбие.
"Когда я был маленький, я много мечтал, что когда я выросту у меня будет крутая тачка, лаве, красивая высокая жена, и много детей. И сейчас, у меня все это есть, но не благодаря мечтам, а благодаря Богу и трудолюбию", - сообщил Усик в подписи к фото, на котором позировал возле "Мерседеса".
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Фанаты поздравили боксера с обновкой.
"Легендарная машина, для легендарного бойца", "Золотые слова", "Отличные слова!", - писали в комментариях под постом Александра.
Напомним, ранее Александр Усик показал свою форму перед боем с Джо Дойсом.
"Как вы, ребята?", - написал Усик в подписи к фото, на котором позировал с голым торсом.
Украинцы были удовлетворены результатами спортсмена в спортзале.
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