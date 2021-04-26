Украинский боксер Александр Усик рассказал о сбывшейся детской мечте

Как передает Politeka.net, новым постом спортсмен поделился на своей страничке в Instagram.

По словам Александра, исполнению его желаний способствовала вера и трудолюбие.

"Когда я был маленький, я много мечтал, что когда я выросту у меня будет крутая тачка, лаве, красивая высокая жена, и много детей. И сейчас, у меня все это есть, но не благодаря мечтам, а благодаря Богу и трудолюбию", - сообщил Усик в подписи к фото, на котором позировал возле "Мерседеса".

Фанаты поздравили боксера с обновкой.

"Легендарная машина, для легендарного бойца", "Золотые слова", "Отличные слова!", - писали в комментариях под постом Александра.

Напомним, ранее Александр Усик показал свою форму перед боем с Джо Дойсом.

"Как вы, ребята?", - написал Усик в подписи к фото, на котором позировал с голым торсом.

Украинцы были удовлетворены результатами спортсмена в спортзале.

Напомним, Усик общается на украинском с избранными людьми, боксер проговорился: "С другими только на русском"







