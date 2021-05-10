Переможниця романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала шикарний відпочинок на яхті

Як пише Politeka.net , відома блогерка і гімнастка Даша Ульянова, яка свого часу стала переможницею романтичного реаліті-шоу "Холостяк", часто радує публіку яскравими кадрами зі свого насиченого життя на сторінці в Instagram. Нещодавно красуня вирушила відпочивати на Сейшели, звідки тепер часто викладає спекотні фото.

Нещодавно красуня поділилася кадрами розкішного дня, проведеного на яхті. Дівчина зображена на яхті, вона знімає багатий підводний світ. Її волосся мокре і недбало укладене, одягнена у футболку з довгим рукавом і бікіні. Дівчина пірнає на дно, щоб показати різнокольорові рибки і корали.

У підписі до публікації Ульянова написала: "ми вже вдома і це була воістину сама незабутня подорож за все моє життя ☺ ❤️

Сейшели-місце сили і неймовірного естетичного захоплення: коралові острови, пальми з гігантськими плодами, Острів черепах,різноманітний підводний світ, бухти і лагуни, яхта і наш приголомшливий готель мрії без перебільшення Four Seasons Resort Seychelles з розкішним номером і казковими видами з тераси – все це зробило наш відпочинок незабутнім ☺️❤️.



За її словами, вона бачила найкрасивіші заходи у своєму житті, як і обіцяла Настюшка - небезпека з "Орел і решка".

"Ми плавали з усіма, з ким тільки можна, включаючи рідкісних рибок, черепах, величезних скатів і навіть акул ))) а ще, до цього відпочинку Я підготувалася так, як ніколи. 😌 😍 Ви ж оцінили? Квадрокоптер, go pro, фотограф ...🤣. Я дуже сподіваюся, що Вам зайшло🙏 🏻, тому що дуже хотілося що б ви теж побачили всю цю красу моїми очима. Так як я вже сьогодні, скоро опублікую корисні пости для вас. Якщо ще є питання щодо Сейшел, пишіть в коментарях. Для мене дуже важливо розуміти, що Вам зайшов такий формат і що всі старання були не дарма 😌 👇 🏼 ".

Нагадавши, Переможниця " Холостяка "Ульянова задерла ногу, показавши майстерність акробатики на пляжі:"Баловница".

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