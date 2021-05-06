Известная украинская гимнастка Даша Ульянова, победительница "Холостяка-10", устроила идеальный отдых на острове на закате

Даша решила провести не просто отдых на майские праздники, она отправилась на Сейшелы, желая посетить как можно больше островов. Поэтому ради удобства даже решила жить на яхте. А вот во время отдыха на побережье Ульянова успевает отснять довольно интригующие ролики.

В частности, в последний раз звезда решила понежиться на закате у побережья. Наслаждаясь теплыми волнами, девушка стала на мостик и приподняла ногу. Демонстрировать растяжку и мастерство акробатики ей не впервой, ведь она профессиональная гимнастка.

«Я в своей стихии 🙏🏻🔥 За лучшую подпись к видео завтра кому-то скину денежный приз на карту ☺️🙌🏼 Поехали 👇🏼», - решила поднять активность к своим фото и видео звезда.

«когда в новой компании еще не знают, что ты гимнастка))Как же красиво👏😍 молодец; Смотри кого ты потерял 🙌🔥; 😍 шикарная; Огненная богиня! 🔥 баловница😍; Кайф 😍🔥; Кто-то знает название песни ?🔥; Свидание з солнцем🔥; Миллион из 10 😍🔥🙌; Важно быть счастливой, а не стоить иллюзию счастья 🔥; Даш 😍это отвал всего 🔥».

Отметим, в уелом, Даша Ульянова не так давно отправилась на Сейшельские острова. Красотка активно отдыхает в отпуске, делясь интересными фото в социальной сети Инстаграм.

Ранее также Даша опубликовала фото, где показала своего нового "друга" - черепаху. Красотка сидела рядом на коленках в прозрачном платье, собираясь поцеловать животного. На втором и третьем фото черепаха уже позировала сама. Ульянова рассказала об этом удивительном существе в публикации.

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова показала чудеса растяжки под пальмами

А еще Politeka писала, что Ульянова из "Холостяка" в бикини показала идеальное тело

Также Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Ульянова перебралась жить на роскошную яхту