Победительница романтического реалити-шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала яркие фото с отдыха

Как пишет Politeka.net , известная красотка и гимнастка Даша Ульянова в свое время стала победительницей романтического реалити-шоу "Холостяк", и хотя не нашла там свою любовь, зато обрела большую популярность. Девушка активно ведет свою страничку в Instagram, где собрала уже более 300 тысяч фолловеров, которых теперь часто радует яркими кадрами из своей насыщенной жизни.

Недавно блогерша отправилась на отдых, откуда показала несколько впечатляющих кадров. Как видно, на новых снимках Даша позирует на роскошной яхте, она демонстрирует свою шикарную фигуру в крошечном черном бикини, изгибаясь перед камерой. Волосы девушки распущены и немного растрепаны морским бризом, а на лице нет макияжа.

В подписи к публикации Ульянова написала: "Новые краски нового дня". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новую публикацию красотки, засыпая ее комплиментами в комментариях. "Очень красиво", "Слишком уже", "Даша, вы так постройнели", "Красиво", "Супер", "Ваши ноги – это любовь", "Очень красивый закат в таких красках", "Какая красотка, какая фигура", "Очень красивая, Дашенька. Вы так похудели!", "Идеальная", "Богиня", "Ну просто все сошлось, красота Сейшел и ваша, двойной удар", - пишут в комментариях.

Напомним, располневшая Ульянова из "Холостяка" поразила фигурой после отпуска.

Также Politeka писала, что Ульянова из "Холостяка" превзошла Волочкову, раскинув ноги под пальмами .