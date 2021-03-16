Участница "Холостяка" Даша Ульянова показала себя на отдыхе в Египте

На фото Ульянова показалась в топе и штанах, а образ дополнила кроссвоками. Красотка эффектно села на шпагат у ограждения, взявшись за металлические поручни, превзойдя Волочкову. Волосы Даша решила оставить распущенными, а голову повернула к камере. Звезда восхитила своей растяжкой и ягодицами, которые можно легко оценить на кадре. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Это наверное первый раз, когда я действительно пыталась делать зарядку на отдыхе.

P.s: не забудьте пожалуйста написать: "А кроме шпагата ещё что-то можешь?".

Всем прекрасного дня", - написала звезда.

Фанаты поставили почти 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Так пишут, те кто ничего не могут. Круто", "Больше шпагатов!!! Ещё больше", "Огонь", "Обворожительная", "обожаю твои шпагаты", "Пойдет аппарат", "Очень крутая фотка и шпагат", "Даша ты прелестная".

Мы писали, что известная участница шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала слезы и распухшие губы на пол лица, худший 8 марта в жизни.

Даша в сторис Интаграм разместила несколько видео о том, каким был ее день 8 марта в прошлом году.

Девушка показала, как рыдала дни и ночи напролет, думая, что это наихудший 8 марта в ее жизни, и хуже уже не бывает.

Напомним, Ульянова из "Холостяка" в крошечном бикини похвасталась, как похудела к отпуску

А еще Politeka писала, что Ульянова из "Холостяка" эффектно прогнулась, похваставшись ягодицами крупным планом

Также Politeka сообщала, что Ульянова из "Холостяка" без лифчика поманила пышными прелестями



