Победительница шоу "Холостяк-10" с Максом Михайлюком Даша Ульянова восхитила страстным фото

Как передает Politeka.net, 24-летняя красотка опубликовала свежий снимок на своей странице в Инстаграм.

Ульянова позировала с эффектным макияжем с акцкнетом на глаза, ее длинные волосы уложили пышными кудрями. На шее девушки красовались золотые довольно массивные цепи. А глубокое декольте легкого платья на тонки бретелях приоткрывало пышную грудь. Похоже, что лифчика под такой наряд девушка не надевала.

Девушка поднесла одну руку к лицу, слегка запрокинула голову и приоткрыла рот.

Ульянова не забыла о 8 марта и решила поздравить своих подписчиц.

«В этот день я хочу вам пожелать прежде всего выбирать себя: совершенствовать, принимать и, конечно же, любить. Я хочу, чтобы вы не боялись закрывать двери в прошлое, ведь в будущем нас ждёт столько всего прекрасного и удивительного ! Слушайте своё сердце, и это не просто слова... оно всегда подскажет и направит вас на верный путь. Я искренне вам желаю любить, быть любимыми каждый Божий день, ведь только мы знаем, как в этом нуждаемся ..❤Обнимаю каждую из вас! С праздником, милые», - написала она.

Ранее Ульянова блеснула формами в пикантной весенней фотосессии. Даша обвязала свое тело веревками, закрепив цветы.

Напомним, похудевшая Ульянова из "Холостяка" в узких лосинах устроила горячий вечер в спортзале.

А еще Politeka писала, Ульянова из "Холостяка" без лифчика приоткрыла пиджак и заставила собой восхищаться: «Ну тут вообще…»

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