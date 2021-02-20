Победительница десятого сезона шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала свою обновленную растяжку

Победительница десятого сезона шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала, как работает над своей фигурой и растяжкой в тренажерном зале. Кадры появились в сторис на Instagarm знаменитости. Об этом пишет Politeka.net.

Ульянова в сторис показала несколько своих упражнений. На одном девушка делает динамическую планку, с прыжками в разные стороны, второе упражнение - выпады назад, третье - растяжка.

У Даши уже намного лучше получается, чем девушка доказывает, что если стараться и регулярно тренироваться, то можно достичь весомых результатов.

На растяжке, Даша села в продольный шпагат, заднюю ногу поджав и опустив к ней голову. Напомним, что Ульянова с детства занималась гимнастикой, поэтому и эластичность мышц и растяжка даются девушке без особого труда.

На видео, Даша решила не подчеркивать свои идеальные формы, надев черный худи и спортивные леггинсы.

В одном из своих сторисов победительница реалити-шоу "Холостяк" рассказала, что мечтает подтянуть фигуру, и для этого стала заниматься в тренажерном зале.

Ранее Даша славилась своим шпагатом, который демонстрировала в разных ракурсах, видимо, девушка перед весной решила кардинально подтянуть фигурку, ведь без коронного шпагата, чем еще девушка будет удивлять поклонников.

Напомним, что замерзшая Ульянова из "Холостяка" засветилась в неожиданном месте.

Портал Politeka писал, что Ульянова из "Холостяка" соблазнительно выгнулась, показав, чем гордится больше всего.

Также на Politeka писали, как с Ульяновой из "Холостяка" прямо на тренировке случилась беда.