Победительница десятого сезона шоу «Холостяк» Даша Ульянова ответила на самые интересные вопросы фанатов

После победы в «Холостяке» девушка не стала закрываться в себе из-за скандального финала и начала активно вести Инстаграм, рассказывая о жизни, о прошлом и многом другом. Сейчас Даша решила привести себя в форму после того, как поправилась.

Отвечая на вопросы поклонников в Инстаграм, Ульянова отметила, что теперь при росте 171 весит 59 килограмм и похудение снова продвигается весьма успешно. Также она начала ходить на массаж и в спортзал, где старается восстановить былую форму.

Касательно своих родинок Даша подчеркнула, что они всегда были такие и важно просто наблюдать за их состоянием. А вот касательно того, что ей нравится в своей внешности больше всего, Ульянова подчеркнула – губы. Ведь тема увеличения губ и вид Даши после введенных филлеров является одной из самых обсуждаемых под ее фото.

Как видно на одном из фото, победительница шоу подчеркнула свою грудь черным топом. Она распустила длинные волосы, и закинула их набок. Красотка кинула взгляд в камеру и приоткрыла губы. Такой же снимок, из той же съемки, Даша выставила в профиле.

"Нет никакого желания 🙄 ", "Очень красиво", "Офигенная! 🔥😍", "да❤️ сама с собой на свидании😍 ....признания в любви самой себе❣", "Дашулька, ты лучшая", "Любви тебе большой, незабываемой, взаимной ❤️ Все будет!", "Лучшая холостячка всех 10 сезонов, болела за тебя..желаю тебе только", - написали пользователи сети.

Напомним. что Ульянова из "Холостяка" захотела острых ощущений, отправившись на необычный массаж: "Точим...".

Также на сайте Politeka мы писали, что Ульянова из "Холостяка" восхитила "горяченьким" на морозе, мечтает каждый мужчина: "Запрещённый приём!".

Ранее на портале Politeka информировали, что Ульянова из "Холостяка" раскорячилась на полу, повторяя трюки Волочковой: "Пора худеть".