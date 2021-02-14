Победительница десятого сезона шоу «Холостяк» Даша Ульянова показала, как ее массажируют на сеансе для похудения

С детства Даша занималась гимнастикой и у нее не было проблем с лишним весом. Однако после длительного перерыва, когда Ульянова начала обучения в специальном интернате и уделяла внимание только гимнастике, она поняла, что сильно себя запустила. Тогда девушка увидела, что ее вес достиг 67 килограммов.

Всего за три месяца она сбросила более восьми килограммов и заметно подтянула форму. А недавно Ульянова подчеркнула, что снова весит 62 килограмма и это ее не устраивает. Даша взялась за себя и начала ходить в спортзал. В разделе Стори Ульянова также показала, как посещает курсы специального массажа и наслаждается проведённым временем.

"Точим, в погоне за идеальной фигурой. Продолжаем" - написала Даша.

"Самый сложный этап – когда остается избавиться от нескольких килограммов до желаемого результата. Этот период был мучительным. Вес стоял на мертвом месте. В это время срабатывает сила воли. Нужно было еще лишь 3 недели правильного питания. Всего за три месяца я похудела на 8 килограммов", - рассказывала девушка в интервью раньше.

Сейчас девушка активно рассуждает о переменах в жизни и сама следует своим словам. Дело в том, что Даша решила привести свою фигуру в порядок и не давать сплетникам повода для осуждения.

Даша набрала вес до 62 кг и даже заплакала, показывая об этом Стори. Тем не менее, как видно на новых кадрах, девушка пришла в себя и снова восстанавливает свою форму, после того как поняла, что пора худеть дял здоровья.

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