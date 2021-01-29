Ее можно понять

Победительница проекта "Холостяк-10" Даша Ульянова показала свою любовь

Нежными кадрами со своей спальни гимнастка поделилась со своими фолловерами на странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Ульянова сняла сторис просто в постели. Она была запечатлена в стильной черной пижаме с принтом «авокадо».

Девушка показала своего питомца, который просто не оставляет равнодушным. Для сторис Даша разбула песика, который спал в ее постели, поэтому он выглядит очень сонным и едва приоткрывает глаза. Правда, это делает кааадры еще более милыми.

«Разбудила зайку? Разбудила», - говорит девушка своей собачке.

Даша Ульянова взяла малышку на руки и прижала к себе.

«Ну как ее можно не любить?», - подписала кадры девушка.

Как известно, Даша Ульянова стала победительницей шоу "Холостяк-10". Однако по окончанию проекта выяснилось, что главный герой Макс Михайлюк, выбравший Дашу Ульянову, имел интимную близость с другой участницей.

Ульянова расценила поступок "Холостяка" как предательство и отказалась с ним строить отношения.

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