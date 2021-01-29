Победительница проекта "Холостяк-10" Даша Ульянова показала свою любовь
Нежными кадрами со своей спальни гимнастка поделилась со своими фолловерами на странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Ульянова сняла сторис просто в постели. Она была запечатлена в стильной черной пижаме с принтом «авокадо».
Девушка показала своего питомца, который просто не оставляет равнодушным. Для сторис Даша разбула песика, который спал в ее постели, поэтому он выглядит очень сонным и едва приоткрывает глаза. Правда, это делает кааадры еще более милыми.
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«Разбудила зайку? Разбудила», - говорит девушка своей собачке.
Даша Ульянова взяла малышку на руки и прижала к себе.
«Ну как ее можно не любить?», - подписала кадры девушка.
Как известно, Даша Ульянова стала победительницей шоу "Холостяк-10". Однако по окончанию проекта выяснилось, что главный герой Макс Михайлюк, выбравший Дашу Ульянову, имел интимную близость с другой участницей.
Ульянова расценила поступок "Холостяка" как предательство и отказалась с ним строить отношения.
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