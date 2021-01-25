Победительница проекта "Холостяк-10" Даша Ульянова рассказала, как улетела в Китай ради того, чтобы танцевать в ночном клубе

В этот раз Даша решила приоткрыть завесу тайны и показать, как проходила ее жизнь до Холостяка и как она зарабатывала в Китае. В разделе Стори девушка показала самые памятные снимки с того периода. После того, как девушка рассталась с женатым мужчиной, который был старше нее на двадцать лет, она решила пройти кастинг танцовщиц в один из ночных клубов в Китае.

По словам Ульяновой, она хотела, чтобы мужчина остановил и отговорил ее от этой спонтанной поездки. Но он поступил наоборот и посоветовал ее лететь в далекую страну. Улетать девушке было страшно, но все же она это сделала и улетела на полгода. Так началась танцевальная карьера Ульяновой, несмотря на то, что до этого она танцами не занималась.

В шоу-балете Даша зарабатывала 1,5 тысячи долларов в месяц, причем за это время у нее и у ее коллег было лишь два выходных в месяц, а за один вечер пришлось отрабатывать несколько шоу с десяти до двух ночи.

Девушка подчеркнула, что хоть и бол сложно, но работа ей нравилась.

“Я почувствовала вкус денег, когда купила себе пуховик Moncler за 600 долларов. Для студентки это были деньги. И я подумала, как же кайфово не просить у кого деньги. Я поняла, что я офигенная девушка, которая может заработать себе на вещи. Так я стала избавляться от предыдущих отношений”, — рассказывает Даша.

Но даже два года внешность девушки была не такой, какой ее привыкли видеть сейчас. Сравнить Ульянову тогда и сейчас можно на снимках, кторые она показала в Сторис. Сейчас Даша - совершенно другой человек.

Напомним, ранее Ульянова рассказывала, как смогла похудеть.

"Скинуть лишнее, как не странно, оказалось довольно-таки просто. Я сразу отказалась от всего сладкого, мучного, жаренного. В общем, о жареной картошечке, которую я могла себе позволить в любое время, пришлось забыть. Скинув несколько килограммов, я начала активно заниматься спортом. Это, кстати, ошибка, так как после долгого перерыва все нужно делать постепенно", - говорила девушка.

Напомним, Ульянова из "Холостяка" с опухшими губами и без макияжа показала настоящую себя: "Не надо бояться!"

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