Экс-участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком, победительница проекта Даша Ульянова рассказала о личном в Инстаграм
Даша решила устроить в Инстаграм вечер вопросов и ответов, публикуя самое интересное в разделе Стори. Так, девушка ответила, что из главных принципов по жизни может выделить три, среди которых будут: Счастье сопутствует смелым; Кто, если не я?; Дорогу осилит идущий. После этого Даша поделилась более пикантными деталями из жизни.
В частности, не обошлось без вопросов про тайного парня экс-холостячки и ее похудения.
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По словам Даши, сейчас у нее избранника нет, а со своим предыдущим возлюбленным она рассталась вдали от внимания фанатов. Что же касается поддерживания себя в форме, то девушка заявила о смене режима дня и как следствие наборе веса, теперь она весит 61 кг, но ее это никак не смущает.
Лишь когда она будет приходить в форму, то займется похудением снова. Сейчас она не в отношениях и наслаждается временем с собой, никуда не торопится.
Отметим, Дашу называют второй Волочковой, которая получила скандальную славу за неуместные выходки в публичных местах.
«Это фото заслуживает ленты второй раз 😅🤪» - пишет гимнастка.
Вот как реагируют в сети:
«Жан Клод Ван Даша👍😂🔥; Дааааша, на твои шпагаты можно смотреть вечность ,еще немного и бегу на стрейчинг сама уже; Бедный Макс , слюней наверно удавился 😂; Максу чисто все равно, детка,у него в триста раз лучше девушка,а Даше больше нечего показать, ток шпагат, а лицо такое же как и у всех, особенного в ней 0; как сказала би Макс ; Вандам отдыхает!».
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