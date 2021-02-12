Победительница десятого сезона шоу «Холостяк» Даша Ульянова показала, как тренируется, чтобы похудеть
Пока в сети обсуждают новость о том, что главный герой «Холостяка» Макс Михайлюк ждет ребенка от своей избранницы-модели Дарьи Хлистун, бывшую девушку и победительницу проекта Дашу Ульянову заваливают вопросами о том, как она пережила данную новость.
Девушка не стала отмалчиваться и сама сказала мнение:
«Пусть у всех всё будет хорошо. От чистых мыслей и искренней благодарности всем и всему, что было на нашем жизненном пути, мы сами становимся счастливей», - сказала Даша.
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Сейчас девушка активно рассуждает о переменах в жизни и сама следует своим словам. Дело в том, что девушка решила привести свою фигуру в порядок и не давать сплетникам повода для осуждения.
Даша набрала вес до 62 кг и даже заплакала, показывая об этом Стори. Тем не менее, как видно на новых кадрах, девушка пришла в себя и снова восстанавливает свою форму, намереваясь сбросить лишнее, после того как поняла, что пора худеть дял здоровья.
До этого Даша показала, как изменилась после того, как поправилась и прячет фигуру под стильными образами. Образ модели довершила роскошные вьющиеся волосы. Однако в комментах пользователи также заметили перемены в Даше и сразу написали об этом:
"У, как всегда красотка прекрасотка. Прям красотулька"; "Что - то на себя стали не похожи🤔🙄"; тебя спасает красота"; "Волосы очень крутые 😍😍😍"; "Куколка"; "Цвет волос потрясающий❤️👌🏻"; "Вау какая ты красивая 😍"; "Стильная... 🍒дипломат"; "Цвет раньше лучше был"; "Богиня❤️"; "Ты покрасилась"; "Странный образ седой жещины".
Напомним, что Даша Ульянова из "Холостяка" показала, как танцевала в ночном клубе Китая в одном белье: "Трусики прелесть".
Также Politeka писала, что Даша Ульянова из "Холостяка" поразила фигурой после расставания с парнем: "Никак не смущает".
А еще Politeka сообщала, что Даша Ульянова из "Холостяка" показала, кто покорил ее сердце и забрался в постель: «Ну как можно не любить?».