Победительница "Холостяка" Даша Ульянова соблазнила поклонников вкусным обедом и милой улыбкой

Даша Ульянова изменила тактику и обновила страничку в Instagram неожиданным снимком, который наверняка свел с ума мужскую половину ее подписчиков. Красотка показала, чем намерена заниматься в субботу, пишет Politeka.net.

На фотографии Даша Ульянова предстала совсем в непривычном для ее поклонников ракурсе. Красотка позировала на морозе, поэтому оделась потеплее и закуталась в теплый шарф. А чтобы произвести неизгладимое впечатление, она держала в руках огромное блюдо с только что сваренными раками, от которых еще исходил пар.

Победительница "Холостяка", обладая таким шикарным обедом, маняще улыбнулась, позируя для снимка, а в ее темных глазах читалась неуловимая "хитринка" и угадывалось чувство предвкушения предстоящего лакомства, к которому даже полагался лимончик.

Даша Ульянова вышла на улицу в теплой длинной дубленке с огромным меховым воротником белого цвета. А чтобы точно не замерзнуть, она надела теплую белую шапку и синий шарф. В свой выходной девушка отправилась в семейный ресторан "Веранда на Днепре", чтобы отдохнуть в уютной обстановке вдали от городской суеты и полюбоваться красивым зимним пейзажем.

"И добавить нечего. Всем прекрасной субботы",- написала Даша Ульянова к своей публикации, раздразнив подписчиков целым блюдом красных вареных раков.

"Ох, я бы "помогла"!", "Поделись", "Группа быстрого реагирования уже выезжает", "Как вкусно", "Класс", "Красотка", "Запрещённый приём!", "Можно к тебе?", "Вот это улов!",- написали фолловеры в соцсети.

Напомним, что Даша Ульянова любит полакомиться раками и уже не в первый раз хвастается этим блюдом перед подписчиками. После нового года она позировала в ресторане перед таким же огромным блюдом, радостно улыбаясь для фанатов.

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