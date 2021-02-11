Победительница десятого сезона шоу «Холостяк» Даша Ульянова заинтриговала поклонников горячим кадром

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором сняла себя на фоне журналов Playboy. Девушка сделала селфи, а позади нее красовалась стена, украшенная разными выпусками популярного мужского журнала.

Сама Даша была очень красиво накрашена. Особый акцент визажист сделал на пышных губах красотки и ее выразительных глазах. Чтобы кадр получился еще пикантнее, Ульянова расстегнула кофту, едва не засветив лишнее. Правда, если Даша все таки решилась на съемку в мужском журнале, горячие кадры поклонникам гарантированы.

В комментариях девушке оставили массу приятных слов.

«Нереальная Дашуля», «Ляля», «Балдеж», «Люблю», «Как же хороша», «Ты будешь сниматься в мужском журнале? Крутая», «Офигенная фотка и губы к лицу», «Какая красивая», - пишут пользователи сети.

Как известно, Даша Ульянова стала победительницей юбилейного шоу «Холостяк», но с героем шоу, Максом Михайлюком девушка не осталась. Зато шоу подарило ей много поклонников. Теперь девушка зарабатывает на рекламе в Инстаграм. Кроме этого, Ульянова активно занимается спортом.

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