Переможниця десятого сезону шоу "Холостяк" Даша Ульянова налякала зміненим обличчям

Даша Ульянова після своєї перемоги в гучному в шоу "Холостяк" активно користується популярністю і привертає до своєї персони увагу за допомогою яскравих публікацій в Instagram. Але чергова домашня фотосесія дівчини викликала неоднозначну реакцію з боку її підписників, пише Politeka.net.

Даша Ульянова показала кілька селфі-знімків, зроблених на тлі цегляної стіни. Дівчина акцентувала увагу на своїй яскравій зовнішності, сфотографувавши себе крупним планом і в черговий раз показавши пухкенькі губки і млосні темні очі в обіймах густих пухнастих вій.

На своїй імпровізованій фотосесії Даша Ульянова одягла просту і лаконічну чорну кофту, накинувши на плечі темно-синій тонкий шарф. Королівський синій ефектно підкреслив каштановий колір волосся, що спускалися на плечі дівчини, і ніжну персикову шкіру Даші. До того ж гармонія відтінків досягалася і за допомогою вдало розташованого освітлення, в якому бездоганна шкіра Даші Ульянової блищала м'якими світлими відблисками.

На одному зі знімків Даша підхопила вільною рукою пасмо волосся і кокетливо "загорнулася" в їх "каштанову", підкреслюючи їх блиск і легкість. Але останній знімок привернув найбільше уваги через ракурс, адже спекотна красуня млосно відкрила свої "підкачані" губки, оголивши ряд ідеальних зубів. Акценти розмістила кремова матова помада, зробивши їх ще більш об'ємними і помітними, що не зовсім сподобалося шанувальникам Ульянової.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

"З губами перебір", "Крихітка", "Губище - рятуйся хто може!", "Губи!", "Зупинись з губами, адже страшно ж... І смішно", "З губами перебір, Даша, ти і так красива", "Цукерка", "Навіщо такі страшні губище", "Наша Анджеліна Джолі", - написали фоловери в соцмережі.

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