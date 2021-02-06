Победительница десятого сезона шоу «Холостяк» Даша Ульянова отдала свое тело в руки умелого мужчины

Как сообщает Politeka.net, красотка разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" пикантное видео из массажного салона, куда отправилась ради более совершенной фигуры. Девушка предстала практически полностью обнаженной, на ней можно заметить лишь черные трусики.

В таком виде Даша Ульянова не только легла на стол перед массажистом, но и не постеснялась записать процесс на камеру. Мускулистый мастер по имени Дмитрий принялся энергично массировать ноги своей клиентки, пока та делилась подробностями.

"Я сегодня пришла на первый свой массаж по коррекции фигуры. В жизни никогда не была ранее. Пришла к Дмитрию. Дмитрий, что вы скажете? Я терпела отчаянно. В общем, мальчишки и девчонки, офигенный массаж, буду ходить, буду корректировать свою фигуру и буду пробовать улучшать ее. Скоро буду конфеткой", - рассказала Даша Ульянова в сториз.

Ранее бывшая участница "Холостяка" пожаловалась на свою физическую форму. На видео, опубликованном в "Инстаграм", Даша появилась очень расстроенной, она даже прослезилась. "Привет, мои 62 килограмма", - отметила девушка. А несколько дней назад Ульянова заявила, что начинает набирать вес из-за смены режима дня.

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