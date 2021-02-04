Победительница десятого сезона шоу «Холостяк» Даша Ульянова поразила идеальной растяжкой в сверкающем наряде

Как сообщает Politeka.net, красотка делает успехи в модельном бизнесе и регулярно радует своих поклонников пикантными образами. На этот раз она выложила в своем микроблоге "Инстаграм" смелое фото без подписи, сделанное в кабинке лифта.

Даша Ульянова нарядилась в серое платье с блестками и только одним длинным рукавом. Она оперлась рукой о стену, запрокинула голую ногу высоко над головой и продемонстрировала вертикальный шпагат, едва не засветив лишнее под задравшимся подолом. Вдобавок, девушка закинула руку за голову и приоткрыла рот с томным выражением лица.

Пользователи соцсети восхитились физическими способностями Даши Ульяновой в комментариях к фото:

"Это не гигиенично"; "ну красотка же"; "Когда уже замуж?)"; "Боже, Даша, опять этот шпагат , ну все, отписка 😂😂😍😍😍"; "Ты самая прекрасная и так же у тебя самая прекрасная растяжка, ты супер, и я тебя целую всю"; "Грация кошечки... ласковая... пушистенькая!🤗Молодец!🌹🌹🌹"; "Я готова вечность на твои шпагаты смотреть, никогда не надоест"; "Я смотрю на этот шпагат и вдохновляюсь"; "Никогда не перестану восхищаться"; "Очень соблазнительная"; "Какая растяжка) лайк ) как всегда 🔥, так держать)".

Напомним, что Даша Ульянова из "Холостяка" показала, как танцевала в ночном клубе Китая в одном белье: "Трусики прелесть".

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